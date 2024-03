Die Kräfteverhältnisse im DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen waren von der ersten Minute an klar verteilt. So kam Frankfurt gut in das Spiel und ging schnell in Führung, als Lisanne Gräwe vor dem Strafraum unbedrängt zum Schuss kam und den Ball unhaltbar in den Winkel hämmerte. Und Frankfurt machte direkt so weiter: Nach einer hohen Balleroberung legte Laura Freigang den Ball quer auf Lara Prasnikar, die den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste (11.). In der 41. Minute setzte Prasnikar auf der linken Seite zum Dribbling an, trickste zwei Duisburgerinnen aus und spielte den Ball in die Mitte, wo Nicole Anyomi zum 3:0 einschob.