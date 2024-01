Drei Tage nach dem 2:1-Sieg von St. Pauli gegen Düsseldorf in der Liga stand die Revanche im DFB-Pokal an. Am Millerntor brauchten beide Teams zunächst etwas Zeit, um Sicherheit ins Spiel mit dem Ball zu bekommen. Erstmals gefährlich wurde Ao Tanakas Distanzschuss, der aber links vorbei ging (15.). Es entwickelte sich in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel, in der keine Seite viel Risiko eingehen wollte.