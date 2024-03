Wunschelf steht: Elf Wochen bis zur EM

Außer Frage steht: Falls alle gesund bleiben und so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht zehn Spieler tauschen im Sommer. Eigentlich auch nicht fünf, vielleicht ein, zwei - plus Verletzte.

Nagelsmann setzt auf Einheit statt Konkurrenzkampf



Finaler Kader muss bis 7. Juni stehen

Seinen Kader wird Nagelsmann nach jetzigem Planungsstand zwischen dem letzten Bundesliga-Spieltag (18. Mai) und dem Pokalfinale (25. Mai) in Berlin verkünden. Möglicherweise nimmt er ins Trainingslager in Blankenhain in Thüringen und für die ersten Tage im Turnier-Quartier in Herzogenaurach auch mehr als die letztlich 23 Turnierspieler mit.