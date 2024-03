Europa-League-Coup: Außenseiter wirft Bayer raus

Bayer Leverkusen hat dank Joker Patrik Schick und einer Energieleistung das Viertelfinale der Europa League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte am Donnerstagabend im Achtelfinal-Rückspiel gegen Karabach Agdam trotz 0:2-Rückstands noch mit 3:2 (0:0).

Der eingewechselte Stürmer Schick sorgten mit zwei Treffern in der Nachspielzeit (90.+3 und 90.+7) für das Weiterkommen. Die Gäste waren durch Abdellah Zoubir (58.) und Juninho (67.) in Führung gegangen. Der Club aus Aserbaidschan spielte nach der Roten Karte für Elvin Jafargulijew wegen einer Notbremse in Unterzahl (64. Minute). Jeremie Frimpong (72.) hatte das 1:2 erzielt.