Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rolfes plant langfristig

Länderspielpremieren von Leverkusener Fußballern sind in dieser Saison zu einem regelmäßigen Ereignis geworden. Und so durfte Simon Rolfes auch in den vergangenen Tagen wieder mitzählen: Erst Alejandro Grimaldo für Spanien, dann Nathan Tella für Nigeria und schließlich Robert Andrich als Einwechselkraft beim dürren 0:2 der DFB-Auswahl in Österreich.