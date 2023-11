Der entscheidende Treffer gelang Harry Kane in der 20. Minute, es war schon sein 18. Saisontor. Die Bayern zogen damit vorerst an Bayer Leverkusen vorbei, die Werkself spielt am Samstag bei Werder Bremen . Die Kölner rutschten durch die achte Saisonniederlage auf den letzten Tabellenplatz ab.