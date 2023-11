Bayern gegen Köln: Tuchel-Kritik am Bundesliga-Frühstart

Thomas Tuchel sprach von "sehr, sehr guten Erinnerungen" an das jüngste Spiel des FC Bayern beim 1. FC Köln , weil seine Mannschaft dort am letzten Spieltag der vergangenen Saison doch noch den Meistertitel gewonnen hatte. Dennoch hält sich die Vorfreude des Münchner Trainers auf die Rückkehr an diesem Freitagabend wegen seiner hochbelasteten Nationalspieler in Grenzen.