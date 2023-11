Rot gegen Österreich: Sanes Platzverweis und die Folgen

Wie sehr sich Leroy Sané mit seinem Wiener Wutausbruch selbst geschadet hat, wird er wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen richtig verstehen. Zwar hat der Rotsünder an einem, wie er sagte "Abend zum Vergessen" sofort das Wort ergriffen und seine Mitspieler in der Kabine um Entschuldigung gebeten - doch wird er ihnen nun lange fehlen.

Mindestens zwei Spiele Sperre für Sané

Auch Zuspruch für Leroy Sané

Die Rangelei zwischen Mwene und Sané

Für einen Moment in der 49. Minute, beim Stande von 0:1, waren Sane die Sicherungen durchgebrannt. Er foulte Phillipp Mwene hart - und als der Mainzer Bundesliga-Profi empört aufsprang, Sané mit einer Hand an den Kragen ging und ihm ein paar Takte diktierte, schlug ihm Sané mit beiden Händen halb ins Gesicht, halb an den Hals.

Sané: "Das war nichts Persönliches"

"Das geht nicht", so fasste es Sané in der Interview-Zone zusammen, "sorry auch an die Fans". Was ihn geritten hatte? "Das war nichts Persönliches gegen Phillipp", berichtete er ruhig, vielmehr habe sich der tiefe Frust über seine Leistung fulminant Bahn gebrochen: "Ich bin eben motiviert, ich will, dass wir in die richtige Richtung gehen."