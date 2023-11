In den insgesamt 15 Pflichtspielen dieser Saison blieben die Fanta 4 der Bayern nur in drei Partien ohne Tor: in Saarbrücken, in der ersten Pokal-Runde in Münster und bei der 0:3-Niederlage gegen Leipzig im Supercup. Das lag auch daran, dass Mittelstürmer Kane in den Pokalspielen gar nicht eingesetzt wurde und im Supercup nur in der Schlussphase.