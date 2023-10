So kam der Dribbelkünstler des FC Bayern am Montagmorgen gemeinsam mit Leon Goretzka und Thomas Müller am Flughafenhotel im Obergeschoss des Frankfurter Flughafens an, ehe die deutsche Nationalmannschaft für die Amerika-Reise mit zwei Länderspielen gegen die USA (Samstag, 21 Uhr MESZ/RTL) und in Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr/ARD) in den Flieger stieg.