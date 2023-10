Vor allem die beiden Länderspiele gegen die USA am 14. Oktober (21.00 Uhr MESZ) in Hartford/Connecticut und Mexiko am 18. Oktober (2.00 Uhr MESZ) in Philadelphia. Zunächst reist die Auswahl nach Boston, in Foxborough wird sie auf dem gemeinsamen Gelände des NFL-Teams New England Patriots, mit dem der DFB eine Partnerschaft pflegt, und der Fußballer der New England Revolution trainieren.