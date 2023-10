Es wird eine völlig neue Umgebung sein, in der Julian Nagelsmann seine Tätigkeit als neuer Bundestrainer beginnt. In Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts auf einem Trainingskomplex, den sich die Footballer der New England Patriots und die Fußballer der New England Revolution teilen, hält der 36-Jährige in der kommenden Woche seine ersten Trainingseinheiten ab.