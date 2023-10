Im Podcast "Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media" sagt der 63-Jährige im Rückblick auf das Vorrunden-Aus 2018 in Russland, dass es ein Turnier war, in dem vieles schiefgelaufen sei. "In dem Moment müsste man normalerweise den Weg frei machen, gerade wann man auch so lange Trainer war wie ich. Und einem neuen Trainer die Möglichkeit geben, neue Impulse zu geben", sagt Löw in dem Beitrag, der am Donnerstag veröffentlicht werden soll.