Deutschland - Niederlande: Andrich, die ideale zweite Sechs

Der 29-Jährige hat auch für den Härtetest gegen die Niederlande in Frankfurt (Dienstag, 20.45 Uhr) eine Einsatzgarantie erhalten. Wenn es in seinem erst dritten Länderspiel so gut läuft wie gegen Frankreich (2:0), könnte der Nebenmann für Toni Kroos im Mittelfeld für die Heim-EM bereits gefunden sein. "Beide Sechser ergänzen sich sehr gut", sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann, der in einigen Bereichen auf funktionierende Pärchen setzt. Das Mittelfeld-Tandem bildet fürs Gleichgewicht das fraglos wichtigste.