Keine Experimente mehr mit Havertz

Die Zweckentfremdung im vergangenen November bei den misslungenen Tests gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) passiert nicht noch mal. "Er spielt bei mir zentrale Spitze, das was er seit Wochen bei Arsenal macht. Er ist ein herausragender Spieler mit einem ein bisschen anderen Profil", sagt der Bundestrainer, der vor allem die tiefen Laufwege am gebürtigen Aachener schätzt.