Pretty in Pink: DFB-Elf schlägt Niederlande 2:1

Oh, wie ist das schön in Frankfurt: So haben die deutschen Fans den 2:1-Sieg der DFB-Elf im Testspiel gegen die Niederlande gefeiert. Die Tore erzielten Maximilian Mittelstädt (11.) und Niclas Füllkrug (85.). Joey Veerman hatte die Niederlande in Führung gebracht (4.). 80 Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland wächst die vor wenigen Wochen kaum für möglich gehaltene Vorfreude auf die EM 2024 . Und die neuen pinkfarbenen Trikots der Nationalmannschaft erlebten eine glanzvolle Premiere.

Das Spiel war anspruchsvoller als gegen die Franzosen. Wir haben aktiv verteidigt. In der zweiten Halbzeit kann das Spiel kippen, in der letzten Viertelstunde hatten wir die klar besseren Chancen. Der Geist der Mannschaft ist sehr gut.

Veermann überrascht DFB-Elf mit dem 0:1

Gündogan mit Riesenchance

In der 18. Minute hätte Ilkay Gündogan auf 2:1 stellen müssen, wirkte aber bei seinem Schuss aus sieben Metern zu unentschlossen, so dass der niederländische Keeper Bart Verbruggen parierte.

Zwei gute Chancen für die Niederlande

Nach der Pause schafften es die Niederländer, Florian Wirtz , Musiala und Co. den Flow zu nehmen. So kamen sie selbst zu guten Möglichkeiten. In der 57. Minute machte Tijjani Reijnders aus einem Konter zu wenig und zielte weit übers Tor. Vier Minuten später hatte Depay aus acht Metern das 1:2 auf dem Fuß, schoss aber drüber.

Powerplay der DFB-Elf

In der 81. war der Münchner wieder auf dem Weg zum 2:1, rutschte aber in guter Position aus - wie so viele andere Spieler auch. Die DFB-Elf zog nun ein Powerplay auf, in dem Müller in der 83. Minute die nächste Top-Chance hatte, aber wieder war Verbruggen zur Stelle.