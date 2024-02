CL-Achtelfinale gegen Eindhoven: Malen macht den Unterschied

So schnell kann es gehen im Fußball. Noch im Wintertrainingslager in Marbella wurde über einen schnellen Abgang von Donyell Malen spekuliert. Der holländische Nationalspieler habe beim Klub seinen Wechselwunsch hinterlegt und Borussia Dortmunds Chefs schienen nicht abgeneigt. Nun setzt der BVB alles daran, dass der 25-Jährige rechtzeitig fit ist für die Königsklasse.

In der Bundesliga sind PSV-Trainer Peter Bosz und Stürmer Luuk de Jong gescheitert - in Eindhoven eilt das Duo von Erfolg zu Erfolg. Nun wartet der BVB in der Champions League.

Malen gegen Wolfsburg schmerzlich vermisst

Weiter ungeschlagen im Jahr 2024, aber unzufrieden: Mit dem 1:1 beim VfL Wolfsburg wird es für den BVB im Kampf um einen Champions-League-Platz wieder enger. 19.02.2024 | 9:02 min

Malen ist es am ehesten zuzutrauen, mit frechen Tricks und schnellem Antritt die stabile Defensive des holländischen Spitzenreiters auszuhebeln und BVB-Sturmspitze Niclas Füllkrug in Stellung zu bringen.

PSV in der Defensive sehr sicher

Mit starker Form im neuen Jahr hat sich Malen beim BVB zurück in den Vordergrund gespielt. So wie in der Vorsaison. Da hatte der Tempodribbler nach einer verkorksten Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte mit neun Toren und fünf Assists großen Anteil, dass die Dortmunder Aufholjagd fast mit dem Meistertitel belohnt worden wäre.