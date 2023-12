Bericht: BVB holt Jadon Sancho zurück

Kommt Jadon Sancho schon im Winter?

Sancho nicht mehr im United-Kader

Sportlich spielt er in Manchester aber keine Rolle mehr, zuletzt gehörte er nicht mehr dem Profikader an. Nach seiner Kritik an Trainer Erik ten Hag ist der Offensivspieler in Ungnade gefallen, der Klub strebt einen Winter-Wechsel an.