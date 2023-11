Fußball: Dortmunder Hoffnungen ruhen auf Bynoe-Gittens

Dortmunds Jahresendspurt mit sieben Spielen in drei Wochen hat es in sich: Ein Sieg bei der AC Mailand (heute, 21 Uhr, Zusammenfassung am Mittwoch in der sportstudio-Champions-League-Sendung ) und der lukrative Einzug ins Achtelfinale der Champions League wäre gesichert. Bei einer Pleite in Norditalien dagegen würde in der engen Gruppe F sogar Rang drei wieder wackeln. Ein Endspiel ums Überwintern in Europa gegen Paris Saint-Germain braucht niemand beim BVB.