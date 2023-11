Comeback: Die Mainzer haben "Jonny" Burkardt wieder

Burkardt war letztmals am 13. November 2022 aufgelaufen und hatte im Derby gegen Eintracht Frankfurt (1:1) prompt das Führungstor erzielt. Wochen zuvor galt er sogar als möglicher Kandidat für die WM in Katar , denn eigens wegen ihm hatte der damalige Bundestrainer Hansi Flick eine Partie am Mainzer Europakreisel beobachtet.