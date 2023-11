Bundesliga: Union Berlin verpflichtet Bjelica als Trainer

Nenad Bjelica Quelle: imago

Die Trainersuche beim 1. FC Union Berlin ist beendet. Wie bereits am Sonntagvormittag in den Medien kolportiert, übernimmt der Kroate Nenad Bjelica die Geschicke an der Alten Försterei. Bjelica war bis Mitte Oktober Trainer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Mit Dinamo Zagreb und Austria Wien sammelte er Champions-League-Erfahrung. Der 52-Jährige arbeitete länger in Österreich und spielte in Deutschland in der Fußball-Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern. Union legt viel Wert darauf, dass der Cheftrainer Deutsch spricht.

Noch am Samstagabend hatte der "Kicker" zunächst berichtet, dass sich die Zeichen verdichteten, dass Real-Madrid-Legende Raúl die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Urs Fischer bei den Köpenickern antritt.

Zuletzt Grothe auf der Bank von Union

Nach über fünfjähriger Amtszeit hatten sich die Berliner jüngst von ihrem bisherigen Cheftrainer Urs Fischer getrennt . Beim 1:1 am Samstag gegen den FC Augsburg saß Interimstrainer Marco Grote zusammen mit Assistentin Marie-Louise Eta neu auf der Bank. "Ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass wir das Spiel gegen Braga auch begleiten", hatte Grote nach dem Spiel gesagt.

Späte Integration der Neuen, zu viele Individualisten und Verletzte, wenig Spielglück und Selbstvertrauen - Union Berlins Absturz hat Gründe. Das 1:1 in Neapel macht aber Mut. 09.11.2023 | 14:23 min

Im Spiel der Champions League beim SC Braga (21.00 Uhr) dürfte am Mittwoch die Vorentscheidung fallen, ob Union im kommenden Jahr als Gruppendritter in die Europa League rutscht.

Union-Präsident Dirk Zingler hatte vor der Partie bei Sky zur Trainersuche nach der Trennung von Langzeit-Coach Fischer gesagt: "Jeder, der in die Alte Försterei kommt, weiß, was ihn hier erwartet. Am Ende muss es ein Trainer sein, der Authentizität hat, der einen klaren Weg hat. Dann werden wir auch zusammenfinden."

Trennung nach der neunten Bundesliga-Niederlage in Folge. Urs Fischer, der Union 2019 in die Bundesliga und später in die Champions League führte, ist nicht mehr Trainer in Berlin. 15.11.2023 | 1:03 min

