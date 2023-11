Torjäger Kane, Haaland, Mbappé – wer ist der Beste?

Gerade der Mangel an Torjägern nagt an der Fußballnation, die Uwe Seeler, Gerd Müller und Rudi Völler hervorgebracht hat. Das fiel weniger auf in einer Zeit, als die besten Spieler der Welt als falsche Neunen daherkamen wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi . Nachdem diese beiden Ausnahmespieler die Topligen verlassen haben, führen wieder klassische Stürmertypen die Torjägerstatistiken an: Erling Haaland, Harry Kane und Kylian Mbappé