DFB-Team in der Krise: Kuntz fehlt "funktionierende Achse"

Die Sorgen im deutschen Fußball sind größer denn je, die Niederlagen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den beiden letzten Länderspielen des Jahres gegen die Türkei und Österreich wirken nach. Der Effekt des Trainerwechsels von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann scheint bereits verpufft zu sein - Verantwortliche und Fans sind ratlos, die Suche nach Gründen und Lösungen beschäftigt viele.

Auch Stefan Kuntz macht sich ein gutes halbes Jahr vor der EM im eigenen Land Gedanken um die deutsche Nationalmannschaft. Der ehemalige U21-Trainer des DFB, der mit seiner Mannschaft 2021 den EM-Titel geholt hatte, äußert sich im Gespräch mit sportstudio-Moderator Jochen Breyer besorgt um den Zustand des DFB-Tems.

Zu viele Wechsel - zu wenig Stabilität

Dem erst kürzlich entlassenen Nationalcoach der Türkei fehlt bei dem Team von Nagelsmann einiges. "Wenn man mit einem Trainer über eine Mannschaft redet, redet man gerne von einem Gerüst", so Kuntz. Das fehle bei der Nationalmannschaft. Zudem gebe es häufige Wechsel in der Startformation - und zwar in allen Mannschaftsteilen. "Wir haben aktuell keine Achse, auf die man sich verlassen kann", bemängelt Kuntz.

Ob Nagelsmann seine Spieler überfordere, könne er nicht beurteilen. Was ihm aber auffällt sei, dass der Mannschaft - auch wegen der fehlenden Achsen - die Hierarchie fehle. Die Spieler könnten sich oft in der Kürze der Zeit nicht direkt mit den ihnen in der Nationalmannschaft zugedachten Rollen identifizeren. "Ist der Spieler in seinem Verein die Nummer eins und dann im DFB-Team die Nummer 20, muss er sich da erst mit zurechtfinden", sieht Kuntz eine weitere Baustelle.

Nationalcoach ist kein leichter Job

Es sei natürlich nicht einfach, "eine Nationalmannschaft zu trainieren", räumte Kuntz ein. Der Trainer müsse "ein Puzzle zusammensetzen aus schon vorgegebenen Teilen", und dafür habe dieser während der Maßnahmen einfach zu wenig Zeit.

Dennoch hofft Kuntz, die jetzt verpasste Aufbruchstimmung doch noch hinzubekommen. Denn der erfahrene Coach weiß, dass es in der Vorbereitung auf ein Turnier ganz anders aussieht. "Dort hast Du die notwendige Zeit, da kannst Du eher taktische Sachen einstudieren und einarbeiten", so Kuntz. Dann liege der Fokus von allen Beteiligten auch voll auf der Nationalmannschaft.

Für die EURO 2024 in Deutschland und ein respektables Abschneiden der deutschen Mannschaft hat Kuntz die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Deshalb möchte ich kein ganz so düsteres Zukunftsbild hier malen", so Kuntz. Dafür müsse dann aber spätestens im kommenden Jahr die Aufbruchstimmung kommen.