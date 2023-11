Josko Gvardiol: 100-Millionen-Euro-Lehrling bei ManCity

Dani Olmo von RB Leipzig musste nur kurz überlegen, welche Eigenschaft er an Josko Gvardiol am meisten schätzt. Außerordentlich "bescheiden" sei sein kroatischer Freund von ManCity, sagte der Spanier bei einem von beiden Klubs organisierten Videocall-Match an der Konsole vor dem Champions-League-Match zwischen Manchester City und RB Leipzig (Dienstag, 21 Uhr, Zusammenfassung am Mittwoch in der sportstudio-Champions-League-Sendung ).