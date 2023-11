FUßball: Wie Girona die spanische Liga aufmischt

Mit knapp 15.000 Plätzen ist das Stadion Montilivi das kleinste im spanischen Oberhaus. Allerdings ist es in dieser Saison noch keiner Mannschaft - mit Ausnahme der "Königlichen" - gelungen, Zählbares aus Girona mit nach Hause zu nehmen. Gewinnt der FC Girona heute Abend zu Hause gegen Athletic Bilbao, stünde der Klub zum vierten Mal in dieser Saison an der Tabellenspitze.