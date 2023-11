Keinen fürchtet Guardiola mehr als Klopp

Liverpool mittags in Manchester

Der wahre Grund sollen aber Sicherheitsbedenken der Behörden in Manchester sein, die ein Aufeinandertreffen der Fans in der Dunkelheit verhindern wollten. Vor allem, weil viele Akteure auf beiden Seiten lange Reisen hatten und erst spät von ihren Länderspielen zurückkehrten, hatte Klopp jedoch wenig Verständnis für diese Maßnahme.

Beste Offensive gegen beste Defensive

Was Klopp dagegen freuen dürfte, ist die Verfassung, in der sein Team zum Team von Pep Guardiola - amtierender Meister und Champions-League-Sieger - reist. Mit nur einem Zähler Rückstand fordert Liverpool den Tabellenführer. So viel Augenhöhe gab es lange nicht.

Guardiolas treffende Vorhersage

Wie standfest sie wirklich ist, kann sie nun bei der torgefährlichsten Offensive beweisen. Erling Haaland & Co. trafen schon 32-mal in 13 Spielen. Allein der Norweger, der nach seiner Verletzung im Länderspiel wohl auflaufen kann, netzte 13-mal ein.

Wie groß der Respekt auf Seiten Guardiolas vor Klopps Liverpool ist, zeigte sich ausgerechnet in der vergangenen Spielzeit, als es bei den Reds überhaupt nicht lief. Da sagte der City-Coach: "Sie waren in den letzten Jahren unser größter Rivale, und sie werden früher oder später zurückkommen." Er sollte recht behalten.

Gegen Guardiola ist keiner so gut wie Klopp

Zumal Guardiola keine Mannschaft mehr fürchtet, als eine von Klopp trainierte. Denn: Gegen keinen Trainer trat Guardiola in seiner so erfolgreichen Karriere an der Seitenlinie öfter an als gegen den Deutschen – 28-mal. Und noch immer hat der Ex-Dortmunder als einziger Coach weltweit eine positive Bilanz gegen Guardiola (12 Siege, 11 Niederlagen).