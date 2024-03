DFB-Chef zu Nike-Deal: Habecks Kommentar "eigenartig"

DFB-Chef zu Nike-Deal : Neuendorf: Habecks Kommentar "eigenartig"

24.03.2024 | 11:43 |

Nike statt Adidas - aus der Politik kommt Kritik am Ausrüsterdeal des DFB. Dessen Spitze reagiert angesäuert: Er biete gerne Hintergrundgespräche dazu an, so Präsident Neuendorf.