sportstudio reportage: Wo dem DFB weiteres Unheil droht

Das deutsche Fußball-Nationalteam startet am Samstag, 23. März (21 Uhr), mit dem Testspiel gegen Frankreich ins EM-Jahr (ZDF ab 20.15 Uhr). Schon jetzt ist in der ZDFmediathek die "sportstudio reportage: Millionenspiel EM - letzte Chance für den DFB?" zu sehen. Der Film zeigt, wie sehr der deutsche Fußball und der DFB eine erfolgreiche EM benötigen.



Der Film von ZDF-Reporter Markus Harm beleuchtet die "tiefroten Zahlen", die auch den aktuell viel diskutierten Ausrüsterwechsel nach 70 Jahren hervorgerufen haben. Der hohe Kostenfaktor DFB-Akademie, die finanzielle Zurückhaltung der großen Sponsoren und die drohende Aberkennung der Gemeinnützigkeit rücken dabei in den Fokus.