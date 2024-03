Aus für Adidas: DFB-Spieler kleiden sich künftig mit Nike

Mehr als 70 Jahre kickte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Schuhen und Trikots von Adidas. Das ist in drei Jahren vorbei. Wie der DFB am Donnerstag verkündete, beginnt ab 2027 ein neuer Ausrüstervertrag mit dem US-amerikanischen Hersteller Nike. Nike wird dann mindestens sieben Jahre lang alle deutschen Nationalteams ausrüsten.