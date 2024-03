Von EM-Fieber keine Spur: Mehrheit glaubt ans Vorrunden-Aus

Es ist nicht mehr lange hin, bis die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland startet. Doch die Vorfreude auf den Startschuss am 14. Juni 2024 in München und die folgenden Wochen sind bislang allenfalls in Spurenelementen erkennbar. Echtes EM-Fieber ist - auch wegen dreier vermasselter Turniere in Folge - kaum spürbar.

Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des deutschen Startup-Verbandes, sagt im ZDF-Film "Millionenspiel EM - letzte Chance für den DFB?": "Also ich war gerade in Paris, und da ist jetzt schon alles mit Paris 2024 gebrandet, jedes Haus. Du merkst jetzt schon die Atmosphäre in der Stadt: Bald geht’s los. Und ich bin hier in Berlin, ich habe noch nicht ein einziges Plakat gesehen, keine digitale Werbung, nichts."

Das deutsche Fußball-Nationalteam startet am Samstag, 23. März (21 Uhr), mit dem Testspiel gegen Frankreich ins EM-Jahr (ZDF ab 20.15 Uhr). Schon jetzt ist in der ZDFmediathek die "sportstudio reportage: Millionenspiel EM - letzte Chance für den DFB?" zu sehen. Der Film zeigt, wie sehr der deutsche Fußball und der DFB eine erfolgreiche EM benötigen. Der Film von ZDF-Reporter Markus Harm beleuchtet die "tiefroten Zahlen", die auch den aktuell viel diskutierten Ausrüsterwechsel nach 70 Jahren hervorgerufen haben. Der hohe Kostenfaktor DFB-Akademie, die finanzielle Zurückhaltung der großen Sponsoren und die drohende Aberkennung der Gemeinnützigkeit rücken dabei in den Fokus.

Nur 53 Prozent freuen sich auf die EM

Nur 16 Prozent sagen, das Team schafft es ins Halbfinale oder Finale, 48 Prozent gehen von einem Ausscheiden in der Vorrunde aus, obwohl die DFB-Auswahl in der Gruppe mit Schottland (14. Juni/ZDF), Ungarn (19. Juni/ARD) und Schweiz (23. Juni/ARD) doch eigentlich lösbare Aufgaben vor sich hat

Selbstverständnis der Fußballnation ist verletzt

Offenbar haben das Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland, der Achtelfinal-K.o. bei der EM 2021 gegen England und die auf allen Ebenen vermasselte WM 2022 in Katar tiefe Wunden gerissen - und das Selbstverständnis der stolzen Fußballnation verletzt.

Der Sportwissenschaftler Harald Lange beschäftigt sich seit langem mit dem DFB und zeigt sich wenig überrascht von den Ergebnissen. "Ich denke, es war naiv darauf zu setzten, das Sommermärchen 2.0 oder 4.0 ins Leben rufen zu wollen. Das hatte man ja 2006 auch nicht wirklich in der Hand, dass es so genial gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist. Das, was man in der Hand hat, ist der Umgang mit den Fans, mit der Öffentlichkeit und eben auch am eigenen Image zu arbeiten. Und das hat man in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt."