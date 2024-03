Für WM 2026: DFB macht Bundestrainer Nagelsmann Avancen

Die jetzt auch öffentlichen Avancen des DFB kurz vor dem Auftakt ins EM-Jahr mit dem Länderspiel in Frankreich am Samstag (21 Uhr/ ZDF live ab 20.15 Uhr ) kommen dennoch etwas unerwartet. Nicht, weil Nagelsmann wegen seines Fehlstarts mit einem Sieg und zwei Niederlagen aus vier Spielen in der Kritik stehe. Sondern vielmehr, weil die meisten Beobachter sicher waren, dass es ihn ab Sommer wieder in die tägliche Klub-Arbeit ziehen würde.