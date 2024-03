Gislason: Warum sein Trainer-Amt vom Olympia-Ticket abhängt

Es geht um nicht weniger als um die Teilnahme an den Olympischen Spielen. "Das ist für jeden Sportler das Größte", sagt Lukas Mertens, Handballprofi in Diensten des SC Magdeburg vor dem Qualifikationsturnier in Hannover, in dem die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen Algerien am Donnerstag (17:45 Uhr), Kroatien ( Samstag, 14:30 live im ZDF ) und Österreich (Sonntag, 14:10 Uhr/ARD) mindestens Platz Zwei belegen muss.

Für Trainer Gislason geht es um alles

Alfred Gislason, 64, ist als Aktiver bereits unter den fünf olympischen Ringen aufgelaufen, 1988 in Seoul für Island. Als DHB-Bundestrainer musste er 2021 in Tokio einen enttäuschenden Viertelfinal-K.o. gegen Ägypten hinnehmen. Gislason weiß also, worum es in den kommenden Tagen geht. Aber nicht deshalb war der Trainer am Dienstag, als er in einem digitalen Pressetermin zur Lage befragt wurde, erkennbar angefasst.