Handball-EM: Mitreißendes Wintermärchen ohne Happy End

Begonnen hatte die EM mit der irrsinnigen Idee eines Handballspiels in einem Fußballstadion . Die Partie in Düsseldorf vor der Rekordkulisse von mehr als 53.000 Zuschauern entpuppte sich als Mega-Event, das die Massen elektrisierte und die Aufmerksamkeit in die Höhe trieb. Mehr als eine Million Zuschauer kamen in die Hallen der sechs Austragungsorte - auch das ist ein Rekord.