Fußball-EM 2024: Ist ein Sommermärchen 2.0 denkbar?

Im Hinblick auf die Fußball-EM werden immer wieder Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2006 geweckt, die als Sommermärchen in die Annalen einging. "Ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Turnier eine Kraft hat, die Menschen wieder zusammenzubringen", sagte Philipp Lahm, der Chef des EM-Organisationskommittees , im Deutschlandfunk.