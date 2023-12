2023 - ein Jahr zum Vergessen für die DFB-Elf

Davor Hansi Flick, danach Nagelsmann nutzten die Nationalelf als Experimentierfeld, was viel Verwirrung stiftete. Während Flick eine Pleite gegen Japan (1:4) um die Ohren flog, streute Nagelsmann mit den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und vor allem in Österreich (0:2) die nächsten Zweifel, so dass auch über ihn trotz einiger hoffnungsvollen Ansätze bei seiner USA-Reise gleich wieder diskutiert wurde.