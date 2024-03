Zu viele Neue für die EM-Tests? Nagelsmann widerspricht

Von nichts kommt nichts. So erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann, warum er für die EM-Testspiele etliche Neulinge berufen hat.

Julian Nagelsmann hat seine Personalpolitik verteidigt und traut seinen unerfahrenen Neulingen eine schnelle Anpassung an internationales Niveau zu. Mit Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav (alle VfB Stuttgart), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) und Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) hatte der Bundestrainer für die anstehenden Testspiele fünf Neulinge geholt, die noch keine Europacup-Erfahrung vorweisen können.

Für Beste allerdings wird das Debüt ausfallen, er ist am Donnerstag wegen einer Adduktorenverletzung abgereist.

DFB-Elf am Samstag gegen Frankreich

"Gegen Kylian Mbappé tun sich viele schwer, auch mit 200 Champions-League-Spielen. Der hat einen extremen Antritt", sagte der Bundestrainer bei einer Fan-Pressekonferenz des DFB vor dem EM-Testspiel in Frankreich am Samstag (21 Uhr/ ZDF live ab 20.15 Uhr ) zum anstehenden Duell mit Kontrahenten vom Kaliber des Superstars von Paris Saint-Germain.

Er plane mit den Spielern auf den gleichen Positionen, die sie auch in ihren Klubs spielten, führte der Bundestrainer an. "Der Sport ist der Gleiche wie am Samstag. Der Ball sieht ähnlich aus, wenn nicht gleich", sagte Nagelsmann.