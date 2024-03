Uli Hoeneß: "Würden Alonso gerne verpflichten"

Thomas Tuchel geht am Saisonende, wer wird neuer Trainer des FC Bayern? Unter den vermeintlichen Trainer-Kandidaten sind einige bekannte Namen - nicht aber der von Jürgen Klopp.

Hoeneß fügte jedoch an, dass die Chancen, den ehemaligen Bayern-Spieler und jetzigen Coach von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen nach München zu locken, nicht sehr groß seien:

Hoeneß denkt, dass Alonso bei Bayer bleibt

Hoeneß rechnet mit einem Verbleib des spanischen Coaches in Leverkusen. Er könne sich "vorstellen, dass er, so wie ich ihn kennen und schätzen gelernt habe, dass er eher geneigt ist, da noch weiterzumachen, weil er das jetzt nicht zurücklassen will".