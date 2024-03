Fußball-Bundesliga: FC Bayern feiert Kantersieg gegen Mainz

Bayern München hat vier Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League in der Bundesliga seine Pflicht glanzvoll erfüllt. Und das einmal mehr dank eines überragenden Harry Kane. Der deutsche Rekordmeister gewann sein Heimspiel gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 nach drei Treffern und zwei Vorlagen seines Torjägers mit 8:1 (3:1).

Kane trifft dreimal

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ging bereits nach 13 Minuten durch Kane in Führung. Jamal Musiala hatte mustergültig vorbereitet. Leon Goretzka legte nach (19.), Kane war entscheidend beteiligt. Nadiem Amiri verkürzte mit einem sehenswerten Freistoß (31.), ehe erneut Harry Kane (45.+7) zuschlug.

Starke Mainzer - aber nur eine Halbzeit lang

Beim 2:0 war Kane dann der Initiator. Sein wuchtiger Kopfball prallte vom Pfosten zurück an Goretzkas Körper und von dort ins Tor.

Das Spiel schien gelaufen, ehe Amiri aus 25 Metern den Ball per Freistoß ins Netz hämmerte. In der Folge wurde die Partie offener. Mainz suchte den Weg nach vorne und hatte durch Brajan Gruda in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Chance zum Ausgleich. Stattdessen traf kurz vor der Pause Kane für Bayern, diesmal bedient von Goretzka.