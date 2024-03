Der Trainer bleibt , der Torjäger trifft weiter. Der VfB Stuttgart hat seine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Schwaben gewannen zum Auftakt des 25. Spieltags gegen den 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0). Stürmer Serhou Guirassy traf in der 19. Minute für den VfB, der weiter voll auf Champions-League-Kurs liegt. Chris Führich (65.) sorgte für die Entscheidung. In der 69. Minute sah Berlins András Schäfer für ein Foul an Josha Vagnoman die Rote Karte.