U17-WM-Trainer Wück wird nach Olympia Frauen-Bundestrainer

Horst Hrubesch, der nach der enttäuschenden WM 2023 und der Trennung von Martina Voss-Tecklenburg eingesprungen war, betreut die deutsche Frauen-Auswahl noch bei den Sommerspielen in Paris. Die DFB-Frauen hatten das Olympia-Ticket mit der letzten Chance gelöst , als sie das kleine Finale in der Nations League gegen die Niederlande gewannen. Der 72-jährige Hrubesch wird das DFB-Team auch in der Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz betreuen, die im April beginnt.