3:0 gegen Lazio: Bayern reloaded souverän im Viertelfinale

Pavlovic und Musiala als Spielgestalter

Die Münchner ließen ihrem Gegner, der durchaus gewollt war mitzuspielen, kaum Luft zum Atmen. Federführende Kräfte in der Münchner Offensive waren Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala, die ihre Mitspieler ein ums andere Mal mit blitzgescheiten Pässen ins Szene setzten.

Gute Chancen von Leroy Sané (7.), Musiala (14.), Kane (17.) waren der Ertrag. Dennoch wurde es vor der Pause einmal brenzlig für den FC Bayern: Matthijs de Ligt verlängerte einen Chipball unglücklich über Abwehrkollege Eric Dier hinweg genau in den Lauf von Lazio-Stürmer Giro Immobile. Der Torschütze aus dem Hinspiel tauchte frei vor Manuel Neuer auf, hatte aber kaum Zeit, sich zum Ball zu stellen und köpfte knapp rechts vorbei (37.)

Kane bricht den Bann

Zwei Minuten später spielte Pavlovic den nächsten starken hohen Ball in den Strafraum auf Thomas Müller, der in den Rückraum für Raphael Guerreiro ablegte. Dessen verunglückter Schuss landete bei Kane, der den Kopf hinhielt - 1:0.

Die Münchner blieben auf dem Gaspedal. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit drosch de Ligt einen sehenswerten Volleyschuss von halbrechts auf Tor. Der Ball hätte sicherlich eingeschlagen, doch Müller kürzte die Prozedur ab, war mit der Stirn zur Stelle und machte den Schuss unhaltbar - 2:0.

Kanes 3:0 sorgt für Beruhigung

Nach dem Wechsel ließen es die Münchner entspannter angehen und setzten erst in der 55. Minute wieder einen Akzent: Erst verpasste Kane eine butterweiche Müller-Flanke in der Mitte nur haarscharf, dann rauschte Musialas abgefälschter 18-Meter-Schuss knapp rechts am Kasten vorbei.