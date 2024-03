Eberl-Strategie: Pavlovic, Frontman eines neuen FC Bayern?

Wenn Max Eberl am Freitag an seinem ersten offiziellen Arbeitstag als neuer Sportvorstand des FC Bayern zum Bundesligaspiel beim SC Freiburg auf der Tribüne sitzt, dürfte eine Säule seiner künftigen Strategie durch Aleksandar Pavlovic schon sichtbar werden. Der defensive Mittelfeldspieler wird aller Voraussicht nach wieder von Beginn an auflaufen (Ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio, ab 22.30 Uhr im Livestream ).