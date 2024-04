Champions League: FC Bayern folgt Dortmund ins Halbfinale

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League. Ein knapper 1:0-Erfolg gegen den FC Arsenal genügte dem Tuchel-Team, um das 2:2 aus dem Hinspiel wettzumachen. 17.04.2024 | 2:59 min

Der FC Bayern München steht erstmals seit 2020 wieder im Halbfinale der Champions League. Die Münchner setzten sich am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal mit 1:0 durch. Den Siegtreffer erzielte Joshua Kimmich per Kopf (63.). Das Hinspiel hatte 2:2 geendet.

Damit stehen zwei deutsche Teams im Halbfinale der Königsklasse. Borussia Dortmund hatte sich am Dienstag gegen Atletico Madrid durchgesetzt. Wie 2013 ist ein deutsches Champions-Finale in Wembley wieder möglich. Im Halbfinale trifft der BVB auf Paris Saint-Germain, der Halbfinalgegner der Bayern wird derzeit noch ausgespielt zwischen Manchester City und Real Madrid.

Wir haben gerade der zweiten Halbzeit besser und zielstrebiger gespielt und sind verdient weiter. Joshua Kimmich

Bei seinem Kopfballtor habe er das Glück gehabt, "dass sich keiner so recht für mich zuständig gefühlt hat", sagte Siegtorschütze Kimmich bei DAZN.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel setzte im offensiven Mittelfeld neben Rückkehrer Leroy Sané und Jamal Musiala auf Raphael Guerreiro, der zusammen mit Linksverteidiger Noussair Mazraoui den starken rechten Londoner Flügel um Bukayo Saka bremsen sollte. Kapitän Manuel Neuer meldet sich nach seiner Verletzungspause zurück.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der beiden Mannschaften kaum gefährlich in den gegnerischen Strafraum kamen.

In der 23. Minute die erste größere Chance für die Bayern: Nach einem Konter bediente Guerreiro Mazraoui, doch dessen Abschluss aus spitzem Winkel ging abgefälscht am Arsenal-Kasten vorbei. Eine Minute später prüfte Musiala aus der Distanz Torhüter David Raya, der ebenso zur Stelle war wie Neuer auf der Gegenseite beim Distanzschuss von Martin Ödegaard (29.). Mit 0:0 ging's in die Pause.

Kimmich mit Flanke, Kimmich mit Kopfballtor

Nach Seitenwechsel verhinderte zuerst noch die Querlatte die Bayern-Führung. Kimmich flankte fein auf Leon Goretzka, der im Strafraum hochstieg zum Kopfball, doch der Ball prallte noch am Raya-Kasten ab (47.). In der 63. Minute machte es Kimmich dann selbst: Nach Hereingabe von Guerreiro köpfte der Nationalspieler den Ball unhaltbar zur Bayern-Führung ein. Bayern belohnte sich damit dafür, in der zweiten Halbzeit das aktivere Team zu sein.

Kurz darauf hätte Sané sogar noch erhöhen können, doch in Rücklage setzte er den Ball über das Tor (66.). "Super Bayern, super Bayern", schallte es durch die Arena, was in dieser so holprigen Saison nicht immer der Fall war. Doch dieses Mal stimmten Wille, Einsatz und Leidenschaft. Die Münchner ließen auch in der Schlussphase kaum noch etwas zu, auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz war bei den Gunners komplett abgemeldet.

