Gala gegen Atletico: Magische Nacht im Revier

La Coruna, Malaga, Real Madrid: Es gab in der bewegten Geschichte von Borussia Dortmund schon einige Europapokal-Nächte unter Flutlicht gegen spanische Vereine, die im kollektiven Gedächtnis des Revierklubs Legendenstatus einnehmen.

Eine außergewöhnliche Achterbahnfahrt

Nach dem Schlusspfiff von 90 denkwürdigen Minuten brüllte Abwehrchef Mats Hummels seinen Triumph in den Dortmunder Nachthimmel, die Fans in schwarz-gelb waren da sowieso schon komplett aus dem Häuschen.

Klubchef Hans-Joachim Watzke sprach von einer "außergewöhnlichen Achterbahnfahrt. So musst du erstmal zurückkommen. Ein ganz toller Abend".

Solche Nächte sind speziell, in all die glücklichen Gesichter zu sehen, ist eine Genugtuung.

Wie schon in Madrid zeigt der BVB zwei Gesichter

Wie schon beim 1:2 im Hinspiel zeigten die Dortmunder ihre zwei Gesichter: Mitreißende Phasen, in denen das Team von Trainer Edin Terzic die gefürchtete Defensive von Atletico mit Tempo, Wucht und Überzeugung nach allen Regeln der Kunst auseinandernahm, und Phasen der Lähmung, in denen der Gegner schalten und walten konnte, wie er wollte.

Schülermannschaft gegen Männermannschaft

Auch Terzic weiß das und legt den Finger in die Wunde, betonte aber auch.

Tolle Wechselwirkung zwischen Mannschaft und Kulisse

Das kann man durchaus so sehen, vor allem vor dem Seitenwechsel und nach dem Ausgleich der Madrilenen agierten die Dortmunder mit so viel Mut und Hingabe, dass der sonst so gefestigten Mannschaft von Diego Simeone Hören und Sehen verging.