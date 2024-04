Champions League: BVB ballert sich ins Halbfinale

Julian Brandt (34. ) und Ian Maatsen (39.) brachten den BVB in der ersten Halbzeit auf Halbfinal-Kurs. Ein Eigentor von Mats Hummels (49.) und ein Treffer von Angel Correa (64.) schockten den BVB aber nach Seitenwechsel. Dortmund wankte, fiel aber nicht: Niclas Füllkrug (71.) und Marcel Sabitzer (74. ) brachten Dortmund schlussendlich in einem wilden Spiel erneut auf die Siegerstraße.

Chancen auf beiden Seiten zu Beginn

BVB-Coach Edin Terzic rotierte beim dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen im Gegensatz zum Bundesliga-Duell in Gladbach am Wochenende und setzte fast wieder auf die Startelf aus dem Hinspiel gegen Atletico . Nur Felix Nmecha musste für Brandt weichen.

Und es ging furios los: In der 3. Minute hatte Sabitzer nach Querpass von Karim Adeyemi die Führung auf dem Fuß. Doch der Österreicher zögerte sechs Meter vor dem Tor einen Moment zu lang und wurde noch abgegrätscht. Auf der Gegenseite machte es auch Atletico gleich spannend: Alvaro Morata lief nach einer Dortmunder Ecke, bei der Nico Schlotterbeck den Ball verlor, beinahe allein auf das Dortmunder Tor zu, schoss aber aus zentraler Position knapp am Tor vorbei (5.).

BVB dreht Hinspiel-Ergebnis

In der Folge übernahm Dortmund immer mehr die Kontrolle und belohnte sich, angepeitscht vom lautstarken Dortmunder Publikum, in der 34. Minute: Nach feinem Zuspiel von Hummels traf Brandt zur Führung. Nur eine Minute zuvor hatte es Hummels im eigenen Strafraum gefährlich gemacht, als er Antoine Griezmann im Rücken übersah. Glück für den BVB-Verteidiger, dass der Franzose den Ball nicht verarbeiten konnte.

In der 39. Minute konnten die BVB-Fans erneut jubeln: Nach einem Einwurf kombinierten sich die Gastgeber an den Strafraum, wo Sabitzer auf Maatsen durchsteckte. Der schloss aus spitzem Winkel wuchtig ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dortmund das Hinspiel-Ergebnis gedreht.

Hummels mit Eigentor - Atletico legt nach

Nach Seitenwechsel dann der Schock für Dortmund: Nach einem Eckball von Griezmann köpfte Mario Hermoso aufs Tor. In dem Versuch zu klären lenkte Hummels den Ball ins eigene Tor (49.). Atletico machte nun weiter Druck, Dortmund war defensiv von der Rolle und fand offensiv nicht mehr statt. Nachdem Correa in der 58. Minute noch die Chance liegen ließ verwandelte er in der 64. Minute, als er einen dritten Ball unhaltbar zum 2:2 einnetzte. Das Ergebnis würde Atletico zum Weiterkommen reichen.