1:2 bei Atletico: Aber Haller hält Dortmund im Rennen

Dortmunder Abwehrfehler

BVB-Keeper Gregor Kobel spielte Ian Maatsen aus dem eigenen Sechzehner an, obwohl dieser einen Gegenspieler im Rücken hatte. Maatsens Querpass landete vor den Füßen von Rodrigo De Paul. Und der argentinische Weltmeister von Atletico Madrid nahm dieses Gastgeschenk gerne an. Auch im Anschluss blieben die Spanier das aktivere Team und drängten die verunsicherten Borussen immer weiter in die Defensive.