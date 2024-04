Atléticos Trainer Simeone: Sisyphos der Champions League

Diego Simeone hat Atlético zum Erfolgsteam geformt. Der Titel in der Champions League fehlt aber noch. Quelle: epa

Fast acht Jahre ist es jetzt her. Acht Jahre, dass Atlético Madrids Antoine Griezmann in der regulären Spielzeit des Champions-League -Finals gegen Real Madrid einen Strafstoß vergab, der ihm schlaflose Nächte bescherte. Und Trainer Diego Simeone quälten damals nach der Niederlage im Elfmeterschießen Selbstzweifel: "Ich muss nachdenken: Mache ich weiter oder ist es das Ende eines Zyklus?"

Atléticos Erfolgs- und Leidensgeschichte

Acht Jahre später ist Diego "El Cholo" Simeone immer noch da. Und Atlético Madrid wartet immer noch auf den ersten Champions-League-Titel der Klubgeschichte.

Wie Sisyphos in der antiken Sage scheint der Startrainer dazu verdammt, den mühsam angehobenen Felsbrocken wieder und wieder vom Berg herunter rollen zu sehen. Schon 2014 hatte er gegen Real ein Endspiel verloren, in dem Atlético bis in die Nachspielzeit führte. Oder 2020: Da eliminierte Simeones Truppe in einer denkwürdigen Abwehrschlacht den Titelverteidiger Liverpool. Und scheiterte dann überraschend an Leipzig.

Simeones jugendliche Glücksgefühle

Nach über zwölf Jahren im Klub entstehen in mir immer noch die Gefühle eines Burschen, der gerade erst die Mannschaft übernommen hat. Diego Simeone

Vorjahres-Finalist Inter Mailand hat sich im Achtelfinale aus der Champions League verabschiedet. Im Rückspiel bei Atletico Madrid unterlagen die Italiener im Elfmeterschießen. 13.03.2024 | 2:56 min

Simeone, Atléticos Zampano: Wie immer dirigiert er von der Seitenlinie nicht nur seine Spieler, sondern auch die Massen auf den Rängen. Und die huldigen ihm wie eh und je. "Olé olé olé, Cholo Simeone", skandieren sie immer wieder.

Zweimal Meister, immer Champions League

Kein Spitzentrainer in Europa ist so lange im Amt wie Simeone - seit Dezember 2011 - und kein anderer hat einen Klub dermaßen mit sich verschmolzen. Simeones Verdienste stehen über jeder Debatte.

Einen Verein, der in den 35 Jahren zuvor einmal die spanische Liga gewonnen und dreimal die Champions League erreicht hatte, führte er zu zwei Meisterschaften (2014, 2021). Und jedes Jahr in die Champions League.



Atlético konnte darüber seinen Umsatz vervielfachen und eine prächtige Arena im Osten der Stadt bauen. Zudem konnte der Klub durch die Erfolge einen Kader mit ungleich mehr fußballerischer Qualität finanzieren als sie die Mannschaft der ersten Simeone-Jahre hatte, die ihre Gegner vor allem mit ihrer kratzbürstigen Defensive zur Verzweiflung brachte.

Atléticos neuer Offensivdrang

Der Trainer hat sich unter den veränderten Bedingungen in gewisser Weise auch neu erfunden. Vor allem im eigenen Stadion spielt Atlético mittlerweile energisch nach vorn, mit sehr offensiven Außenbahnspielern in einem 3-5-2-System und dem gelernten Mittelfeldmann Axel Witsel (Ex-BVB) als Spielmacher in der Abwehr.

Vor dem Duell mit der Borussia ergibt sich so ein ungewohntes Bild. Atlético hat mit 19 Treffern (Dortmund: 10) die zweitmeisten Tore aller Viertelfinalisten in der Königsklasse erzielt.

Aber während der BVB alle nennenswerten Defensivstatistiken anführt (wenigste Gegentore, meiste Partien zu null, meiste Zweikampfgewinne und Balleroberungen), bewegen sich die Madrilenen dort nur auf durchschnittlichem Niveau.

Champions League - Viertelfinale : Bayern lebt: 2:2 beim FC Arsenal Erfolgreiches Krisenmanagement in der Champions League. Nach dem 2:2 beim FC Arsenal hat der FC Bayern gute Chancen, das Halbfinale zu erreichen. von Christian Nürnberger

Wie beim BVB hapert es in der Liga

Die besonders auswärts sehr anfällige Verteidigung hat Atlético in der Liga in eine vertrackte Situation gebracht. Wie der BVB muss Simeones Elf parallel zum europäischen Viertelfinale um einen der ersten vier Plätze kämpfen, die zur Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison berechtigen. Am Samstag geht es gegen den Dritten Girona, der Fünfte Athletic Bilbao ist nur zwei Punkte zurück.

Die eingebaute Champions-League-Garantie war immer die Jobversicherung Simeones. Falls er irgendwann mal gehen muss, soll diese große Liebesgeschichte nicht im Verpassen der Königsklasse enden. Sondern mit dem Titel.