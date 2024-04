Champions League - Bayern lebt: 2:2 beim FC Arsenal

Bayern Münchens Serge Gnabry (r.) und Arsneals Bukayo Saka im Zweikampf Quelle: Imago

Der FC Bayern hat in der Champions League eine Trendwende hingelegt und sich mit dem 2:2 (2:1) beim FC Arsenal eine gute Ausgangsposition fürs Viertelfinal-Rückspiel geschaffen.

Die Tore erzielte Serge Gnabry (18.), Harry Kane (32., Foulelfmeter). Bukayo Saka hatte Arsenal in der 12. Minute in Führung gebracht. Leandro Trossard erzielte in der 76. Minute den Ausgleich für die Gunners.

Arsenal erwischt Bayern eiskalt

Die Bayern legten eine 180-Grad-Wende im Vergleich zum 2:3 in der Bundesliga gegen Heidenheim hin und lieferten dem FC Arsenal von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Allerdings mit besserem Anfang für die Engländer, die in der zwölften Minute 1:0 in Führung gingen: Bukayo Saka zirkelte den Ball aus zwölf Metern von halbrechts sehenswert ins Tor.

Vier Minuten später tauchte Ben White nach Kurzpassspiel der Engländer im Strafraum frei vor Manuel Neuer auf, doch der Bayern-Keeper stand goldrichtig.

Gnabry trifft nach schönem Konter

Die Bayern schnauften tief durch und schalteten dann bei einem Fehlpass der Arsenal-Abwehr blitzschnell. Leroy Sane schnappte sich ein missglücktes Zuspiel von Gabriel, passte in den Lauf von Leon Goretzka - und der fand Serge Gnabry, der sich geschickt freigelaufen hatte - 1:1 (18.).

Dennoch hatte Arsenal mehr vom Spiel und wurde hauptsächlich mit hohen Flanken vor Neuers Tor gefährlich – Situationen, die die Bayern allesamt bereinigen konnten.

Bayern nutzt Arsenals Patzer

Schwächen offenbarten die Gunners in der Defensive, eigentlich ihr Prunkstück. So profitierte Leroy Sane in der Vorgeschichte des zweiten Münchner Tores von einem weiteren schlampigen Abspiel, dribbelte bis weit in Arsenals Strafraum hinein und wurde dort von William Saliba gelegt. Den Elfmeter verwandelt Harry Kane sicher zum 2:1 (32).

In der zweiten Hälfte blieb Arsenal am Drücker, agierte dabei allerdings zunehmend hektisch. Ein Fakt, der den Bayern zugute kam. Die Mehrzahl der Zweikämpfe häuften sich. Da die Bayern hier meist die Sieger waren, eröffneten sich immer wieder Konterchancen. So verfehlte Gnabry in der 65. Minute das Tor um einen guten halben Meter.

Coman hat Bayern-Sieg auf dem Fuß

In der 76. Minute jedoch war’s um die Defensivstärke der Bayern kurzzeitig geschehen. Nach einem Bayern-Einwurf verloren die Münchner drei Zweikämpfe hintereinander, bis der Ball bei Leandro Trossard landete. Der Belgier hatte keine Mühe, zum2:2 einzuschießen.

Arsenal blieb hektisch und wirkte in der Offensive unsortiert. Die Münchner ließen sich nicht anstecken, spieleten nachwievor cool und waren in der 90. Minute ganz nah dran am Sieg. Nach einem Dribbling von Jamal Musiala traf Kingsley Coman aus kurzer Distanz nur den Pfosten.

Schlüsselspieler Neuer und Sane

Schlüsselrollen haben bei den Münchnern die Comebacker Manuel Neuer und Leroy Sané eingenommen. Kapitän Neuer hatte die Bayern kurz vor dem Gnabry-Tor vor dem 0:2-Schock bewahrt. Sané leitete den Ausgleich ein und holte den Strafstoß mit einem traumhaften Solo heraus.

So darf der frühere Chelsea-Trainer Thomas Tuchel nach dem Aus in Pokal und Meisterschaft sowie der jüngsten Liga-Blamage in Heidenheim weiter auf den ganz großen Titeln zum Abschied aus München hoffen.