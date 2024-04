FC Bayern vor Arsenal-Spiel - Tuchel: Ziehen das durch

Arsenal galt einmal als Lieblingsgegner des FC Bayern in der Champions League. Das hat sich vor dem Viertelfinal-Hinspiel geändert. Die Abwehr wird Coach Tuchel wohl umstellen.

Wegen seiner Erfahrung aus 700 Pflichtspielen für den FC Bayern sei er schon "im Kampfmodus Richtung Dienstag", sagte der 34-Jährige, "der Groll in mir lächelt schon fast wieder". Er würde zur "Generalkritik" erst ausholen, "wenn wir wirklich nichts mehr haben, wofür es sich zu kämpfen lohnt".

Taumelnder FC Bayern vor Mammutaufgabe

Sportvorstand Max Eberl hatte nach dem verspielten 2:0-Vorsprung bei Aufsteiger Heidenheim zugegeben, ihm falle "nicht so viel ein", was Mut mache.

Zu hoffen, das ist jetzt Arsenal, das ist jetzt Champions League und da straffen wir uns, das wird so einfach nicht funktionieren.

Immerhin waren die zuletzt fehlenden Manuel Neuer, Leroy Sané, Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui am Montag beim Abschlusstraining dabei.

Nur kurze Jobgarantie für Tuchel

An Eberl lässt sich beobachten, welch akutes Reizklima beim FC Bayern herrscht und wie es sich auswirkt. Seit dem 1. März ist der 50-Jährige erst im Amt , doch die wenigen Wochen haben genügt, um seine Nerven arg zu strapazieren. Gleich zweimal rutschte Eberl in Heidenheim das Schimpfwort "Scheißdreck" raus.

Klose und Gerland als Interims-Idee?

Wer kommt? Wer geht? Vereinswechsel in der Bundesliga, Gerüchte und Vertragsverlängerungen sowie Top-Transfers in Europa. Der Transfermarkt im Überblick.

Tuchel: Wir ziehen das durch

Tuchel indes bekräftigte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass er seinen Job mit aller Macht bis Sommer verteidigen will. "Wir ziehen das bis zum Ende durch, das ist so vereinbart und die beste Lösung", sagte er am Montagabend auf die Frage, ob eine frühere Trennung für alle Beteiligten nicht sinnvoller gewesen wäre.