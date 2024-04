Bayern-Blamage in Heidenheim: Tuchel soll vorerst bleiben

Sportdirektor Freund: "Nicht Bayern-München-like"

Jobgarantie für Tuchel bis auf Weiteres

Es war eine Niederlage zur Unzeit. Statt bestärkt ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag zu gehen, lieferten die Münchner einen weiteren Nachweis ihrer Instabilität in dieser Saison.

Tuchels Kritik und Gelbsperre

"Wir haben alles aus der Hand gegeben, was wir uns aufgebaut haben in der ersten Halbzeit", kritisierte Tuchel, "wir haben eingestellt, Fußball zu spielen." Zu allem Überfluss hatte er sich wegen Meckerns auch noch seine vierte gelbe Karte eingehandelt. Am Samstag gegen Köln wird er gesperrt fehlen.

Bayern zunächst souverän, dann überrumpelt

Frank Schmidts Kabinensprache in FSK18

In der Pause habe es in der FCH-Kabine "gerappelt", erzählte Trainer Frank Schmidt, "zumindest in der Halbzeit hat die Mannschaft gut zugehört." Was er gesagt habe? "Kann ich nicht sagen, das ist FSK18."